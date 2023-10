Carlos Corona riabbraccia Nina Moric e attacca il padre: "In tv per soldi e per il suo ego"

A quanto pare Carlos Maria Corona è tornato a riabbracciare sua madre Nina Moric, che non avrebbe visto per moltissimi mesi, e ha smentito alcune affermazioni fatte da suo padre a Belve.

Carlos Maria Corona: le accuse contro Fabrizio Corona

Per diverso tempo Carlos Maria Corona sarebbe stato distante da sua madre Nina Moric ma, nelle ultime ore, è tornato a mostrarsi mentre la riabbracciava. Il figlio di Fabrizio Corona, che negli ultimi tempi ha vissuto insieme a suo padre, ha inoltre smentito alcune affermazioni fatte dal genitore a Belve: “Chi ha parlato aveva interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego. Io vorrei dire le cose come stanno, secondo me. Il problema è che la gente, anche per colpa mia, ha un’idea distorta delle cose. Quello che dicono che mia madre è sparita, non è così, e non c’è nessuna guerra in atto, nessuno ha offeso o insultato, c’è stato un grande chiacchiericcio. Io posso vedere mio padre, mia madre, quando voglio, siamo persone civili”, ha detto.

Con il suo messaggio Carlos Corona sembra aver voluto provare a smentire suo padre, Fabrizio Corona, e inoltre sul suo conto ha ammesso: “Non c’è nessun conflitto, quello che è stato riportato sono cose travisate, non sono cose attendibili. Non c’è stato nessun tipo di furto, potete crederci o no, io non ci ricavo nulla. Comunque voglio dire che l’importante è fare le cose con libertà e spontaneità, perché uno se lo sente e lo vuole fare”. In tanti sui social si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Fabrizio Corona replicherò alle parole di suo figlio.