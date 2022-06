Carmen Di Pietro vede il figlio ubriaco e perde la testa: lo scherzo di Alessandro e degli autori dell'Isola è riuscito.

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro è stata vittima di uno scherzo organizzato dagli autori con la complicità del figlio Alessandro Iannoni. Quest’ultimo si è finto ubriaco e la mamma ha letteralmente perso la testa.

Carmen Di Pietro vede il figlio ubriaco

Ilary Blasi, durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, ha mostrato a Carmen Di Pietro un video a dir poco scottante. Nel filmato, realizzato per scherzo, si vede Alessandro Iannoni che, dopo il ritiro, riprende in mano la sua vita. Il ragazzo e la sorella Carmelita che mangiano cibo spazzatura, lui che passa un pomeriggio intero ai videogiochi e, dulcis in fundo, Alessandro che beve e si diverte con Guendalina Tavassi e alcune amiche.

La spiegazione di Alessandro

Iannoni ha provato a spiegare a mamma Carmen il contenuto del filmato. Ha dichiarato:

“Quelli sono video caricati sui social mamma. Ma come ben sai sui social non posso mettere tutto quello che faccio e quello che hai visto è solo il 30-40% della realtà. Molte cose sono state censurate. La sera ogni tanto c’è Guendalina che mi chiama, è una bella compagnia, mi ha presentato un sacco di amiche. Il giorno studio, la sera esco. Mi sto frequentando con molte ragazze, non sono fidanzato, ma esco e mi diverto”.

Davanti a questa confessione, la Di Pietro ha letteralmente perso la testa.

La reazione di Carmen Di Pietro

Carmen, con le mani sul volto, ha esclamato:

“Non lo riconosco! Non è il mio Alessandro quello! È tutta colpa di Guendalina, quella disgraziata. Non hai l’approvazione della mamma, eri uscito per un’altra situazione. Io l’avrei tenuto qui legato, non l’avrei fatto uscire. Esce una sera, poi prende il vizio ed esce sempre. Ho le caldane, ma è uno scherzo? Sono tutta agitata!”.

Il teatrino è andato avanti per un po’, fino a quando Ilary Blasi ha rivelato alla Di Pietro che era solo uno scherzo.