Uomini e Donne, il figlio di Carmen Di Pietro verso il trono: Maria De Filippi lo sta corteggiando per la prossima stagione.

Stando ad un’indiscrezione delle ultime ore, Maria De Filippi starebbe corteggiando il figlio di Carmen Di Pietro. Alessandro Iannoni sarebbe perfetto come nuovo tronista della prossima stagione di Uomini e Donne, in partenza a settembre 2022.

Uomini e Donne: il figlio di Carmen Di Pietro verso il trono

Dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni è diventato famoso in ogni angolo d’Italia. Prima di partire per l’Honduras, in molti non lo conoscevano, mentre qualcuno lo collegava solo alla madre Carmen Di Pietro. Grazie all’avventura nel programma di Ilary Blasi si è fatto apprezzare tantissimo, soprattutto quando ha scelto di non accettare il prolungamento del reality per non saltare la sessione estiva degli esami universitari.

Alessandro è iscritto alla Facoltà di Economia e Finanza presso l’Università LUISS di Roma. Secondo il settimanale Nuovo Tv, Maria De Filippi sarebbe rimasta colpita dal figlio di Carmen, tanto che lo vorrebbe come tronista di Uomini e Donne.

Alessandro tronista di Uomini e Donne?

Iannoni, con il suo fare educato e mai sopra le righe, sarebbe perfetto come tronista di Uomini e Donne. E’ bene sottolineare, però, che si tratta di una semplice indiscrezione, per cui non abbiamo alcuna certezza che a settembre farà parte del programma mariano.

I fan, intanto, possono solo sperare che Alessandro accetti il trono.

Come reagirà Carmen Di Pietro?

Considerando che Carmen ha sempre dichiarato che il figlio potrà fidanzarsi soltanto dopo che avrà finito l’università e si sarà sistemato con un lavoro, come reagirà alla notizia della sua probabile partecipazione a Uomini e Donne? Di certo la Di Pietro non la prenderà bene, però potrebbe anche cambiare idea in cambio di una sua visibilità.

Chi può dirlo?