Uomini e Donne, Ida e Riccardo ci riprovano: “Non è mai troppo tardi”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di provare di nuovo a stare insieme? Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo le ultime anticipazioni a Uomini e Donne ci sarebbero stati nuovi sviluppi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, e i due avrebbero deciso di riprovarci.

Ida e Riccardo ci riprovano: i dettagli

Ida Platano e Riccardo Guarnieri vogliono provare a stare di nuovo insieme? Stando alle ultime indiscrezioni i due avrebbero avuto una discussione a Uomini e Donne e Ida avrebbe accusato Riccardo di averle tolto il saluto.

A seguire lui avrebbe detto di aver cambiato atteggiamento per non dare l’impressione di volerla illudere (cosa di cui è stato accusato nei giorni scorsi dai presenti in studio) e a seguire, ascoltando il brano Fai Rumor (trasmesso durante il video del bacio dato Veronica a Andrea durante la loro esterna) il tarantino è scoppiato in lacrime.

La canzone infatti gli avrebbe ricordato il periodo del suo amore con Ida e proprio lei, che ha compreso il motivo della sua commozione, si sarebbe avvicinata a lui affermando: “non è mai troppo tardi”.

A seguire Ida ha chiesto a Riccardo di esporsi e lui le avrebbe chiesto di uscire insieme. Tra i due ci saranno nuovi sviluppi in futuro?

Le accuse contro Riccardo Guarnieri

Mentre Ida ha deciso di troncare la relazione con il corteggiatore Marco per dare una nuova possibilità a Riccardo, fin dall’inizio del suo ritorno allo show Guarnieri ha detto di non essere interessato a lei dal punto di vista sentimentale.

I due stavano per sposarsi quando hanno messo fine alla loro liaison.

“Non sono tornato per corteggiarla, mi fa piacere rivedere Ida sorridere, c’è stato un momento di emozione quando ci siamo incontrati, spero comunque per entrambi di trovare la persona giusta”, aveva affermato Riccardo.