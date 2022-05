Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano è ancora innamorata di Riccardo Guarnieri?

Da quando Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne, la sua storia d’amore con Ida Platano è tornata al centro della scena. Possibile che i due possano tornare insieme? Stando alle anticipazioni, il cavaliere pugliese potrebbe essere ancora interessato all’ex fidanzata.

Uomini e Donne: anticipazioni

Tra poco più di un mese, Uomini e Donne andrà in vacanza per la consueta pausa estiva. Pertanto, le ultime registrazioni sono decisive, soprattutto per le frequentazioni in corso. Venerdì 29 e sabato 30 aprile sono state registrate due nuove puntate e stando a quanto anticipato dalla pagina social Uominiedonneclassicoeover, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno dominato la scena.

Ida e Riccardo dominano Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo Ida e Riccardo al centro della scena.

Guarnieri ha messo fine alla sua frequentazione con Gloria. Quest’ultima sta conoscendo un nuovo cavaliere e il bel pugliese è ormai un vecchio ricordo. Nel bel mezzo di queste discussioni, la Platano è intervenuta per parlare dell’atteggiamento un po’ ambiguo dell’ex fidanzato. Stando a quanto sostiene la dama bresciana, Riccardo sarebbe ancora interessato a lei.

Riccardo nega di essere interessato a Ida

Ida, senza giri di parole, ha invitato Riccardo ad essere sincero e a prendere una posizione definitiva nei suoi confronti.

Guarnieri, dal canto suo, ha sottolineato di non essere affato interessato a lei. La vede soltanto come un’amica e non ci sono possibilità di un ritorno di fiamma. La Platano, però, non è affatto convinta che questa sia la realtà dei fatti. I due torneranno ad essere una coppia? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.