Una confessione inaspettata, quella di Carmen Russo nel programma Storie di donne al bivio. La showgirl ha rivelato alla conduttrice Monica Setta che sta vivendo una forte crisi con il marito Enzo Paolo Turchi.

Ospite del programma Storie di donne al bivio, Carmen Russo ha confessato di essere in crisi con il marito Enzo Paolo Turchi. Sono una coppia da quarant’anni e per il grande pubblico sono sempre stati l’emblema della storia d’amore perfetta. Eppure, anche loro sono umani e stanno vivendo un periodo complicato.

Carmen Russo ha dichiarato:

“Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare. Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Io non so perdonare, a volte non so come mandare giù certi bocconi… E lui è come me. Proprio per questo ci scontriamo e confrontiamo. Questo però non fa finire una storia d’amore, la rafforza, semmai”.