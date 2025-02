Il ritorno del Carnevale di Viareggio

Il Carnevale di Viareggio, uno degli eventi più attesi della stagione, ha finalmente preso il via dopo un rinvio causato da avverse condizioni meteorologiche. Con il tema della Pace al centro della manifestazione, la sfilata di quest’anno promette di essere un mix di creatività, satira e riflessione sociale. La presidente della Fondazione Carnevale, Maria Lina Marcucci, ha sottolineato l’importanza di tornare a una satira incisiva, capace di stimolare il dibattito su questioni attuali.

Carri e mascherate: un viaggio tra temi sociali

La sfilata ha visto la partecipazione di nove carri di prima categoria e numerose mascherate di gruppo, ognuna delle quali affronta temi di grande rilevanza. Il carro di Alessandro Avanzini, intitolato ‘Per una sana e robusta Costituzione’, critica il populismo del governo attuale, mentre la mascherata di Giampiero Ghiselli, ‘C’è qualcosa che non torna’, offre una riflessione ironica sulla situazione politica italiana. Non mancano riferimenti ai media, con il carro di Luca Bertozzi che celebra la figura di Maria De Filippi, simbolo della televisione italiana.

Riflessioni sulla società contemporanea

Altri carri, come quello di Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini, affrontano le contraddizioni dei social media, evidenziando i rischi e le solitudini che possono derivare da una società iperconnessa. Carlo e Lorenzo Lombardi propongono una visione provocatoria con l’elezione di una Papessa in Vaticano, mentre Jacopo Allegrucci, campione in carica, cita il celebre romanzo ‘Frankenstein’ per mettere in luce le paure legate alla diversità. La creatività dei carristi si esprime anche attraverso opere che celebrano l’innocenza dei bambini, come nel caso di Fabrizio e Valentina Galli, che con ‘Gli ultimi eroi dell’innocenza’ pongono i più giovani come simbolo di speranza per un futuro di pace.

Un messaggio di pace e unità

Il carro di Lebigre e Roger, intitolato ‘La tempesta’, affronta le sfide globali attuali, come guerre e povertà, mentre Roberto Vannucci rende omaggio agli anziani con ‘Nuova generazione balliamo sul mondo’. La sfilata si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico che ha incantato il pubblico, lasciando un messaggio di unità e speranza. Tuttavia, non sono mancate le polemiche, come quella sollevata dal Pd Versilia riguardo all’esclusione del presidente della Provincia di Lucca durante l’inaugurazione. In un contesto di celebrazione, il Carnevale di Viareggio si conferma come un’importante piattaforma di espressione culturale e sociale.