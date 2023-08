Non si ferma l'inarrestabile caro benzina di questo agosto 2023: secondo l'ultima rilevazione il prezzo in autostrada è cresciuto ancora per il self

Continua ad aumentare il prezzo della benzina in autostrada e non solo. Secondo le ultime rilevazione che sono state effettuate, per il self in autostrada il prezzo medio è ormai di 2,019 euro al litro, in crescita rispetto ai numeri già sporporzionati di qualche settimana fa.

Caro benzina, cresce ancora il prezzo in autostrada: il self è a 2,019 al Litro

Il Mimit ha fonrito gli ultimi dati sul prezzo della benzina nel nostro Paese. Secondo lo studio, è confermato ancora in salita il prezzo medio per il self in autostrada che si attesta ora a 2,019 euro al litro. L’aumento è cospicuo anche solo rispetto a pochi giorni fa, se si pensa che nel pre-Ferragosto (fno al 14) il costo al Litro era mediamente di 2,015 euro. Aumenta anche il gasolio self, ora a 1,928, contro i 1,921 della vigilia di Ferragosto, mentre il Gpl servito è stabile a 0,842 euro come il metano a 1,528 euro.

Benzina in aumento: il confronto tra le regioni

Se la Puglia si conferma ancora regione poco virtuosa per quanto riguarda il prezzo della benzina, la regione meno cara sono le Marche (1,969 euro a litro contro 1,924 euro al litro per il self della benzina verde. Male anche la Calabria (1,967 euro al litro), la Basilicata (1,966), la Liguria (1,965) e la Sardegna (1,962). A seguire, poi, troviamo la Valle d’Aosta (1,959), il Molise (1,954), la Sicilia (1,946), la Campania (1,944), il Friuli Venezia Giulia (1,943). Poi c’è il trittico Abruzzo, Piemonte e Toscana (1,941), con la Lombardia subito sotto (1,940). Infine, l’Emilia Romagna (1,938), il Lazio (1,937), l’Umbria (1,936) e, per ultimo (escludendo le sopraccitate Marche) il Veneto (1,925).