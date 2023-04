Caro carburanti a Pasqua: benzina al 6% in più rispetto all'anno scorso

Il caro carburanti continuerà anche a Pasqua: secondo un’indagine, il costo della benzina sarà maggiore rispetto allo scorso anno del 6%.

Caro carburanti: la benzina torna sui 2 euro/litro

Con l’arrivo delle vacanze di Pasqua tornano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa: la benzina che in modalità servito, infatti, ha superato nuovamente la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Ad affermarlo è il Codacons, che ha commentato i nuovi rialzi dei listini, definendoli «una stangata» per chi si sposterà in auto durante feste e ponti.

In base alle ultime rilevazioni riferite ai prezzi comunicati dai gestori, la benzina in modalità self costa mediamente 1,864 euro al litro, mentre al servito torna a superare la soglia dei 2 euro al litro – 2,003 euro il prezzo medio. Il gasolio costa invece 1,770 euro al litro in modalità self, mentre 1,915 euro al litro al servito.

Caro carburanti: il confronto con il 2022

Rispetto alla Pasqua del 2022, quando il prezzo medio della benzina self era di 1.757 euro al litro, si registra un aumento dei listini del 6%, equivalente a +5,35 euro a pieno.

I prezzi del gasolio, invece, appaiono sostanzialmente in linea con quelli praticati lo scorso anno: 1,750 euro/litro per il self.