Carolina Marconi mostra i segni dell’intervento al seno: “È stato il giorno più brutto”

Carolina Marconi ha mostrato via social i segni dell'operazione al seno a cui si è dovuta sottoporre per rimuovere una massa tumorale.

Carolina Marconi ha mostrato sui social i segni e le cicatrici che le sono rimasti dopo l’intervento a cui si è sottoposta per un rimuovere una massa tumorale al seno.

Carolina Marconi: i segni dell’intervento

Da aprile 2021 Carolina Marconi so sta sottoponendo alle cure per cercare di sconfiggere un tumore al seno.

La showgirl si è anche dovuta sottoporre ad un intervento e ha svelato di aver scoperto di avere il cancro mentre si accingeva a sottoporsi alla fecondazione assistita per avere finalmente un bambino. Da anni lei e l’ex calciatore Alessandro Tulli fanno coppia fissa. “Mancava solo la mammografia per sottopormi ad una gravidanza assistita, tutte le mie analisi erano perfette (…) doveva essere il giorno più bello dalla mia vita xche mancava solo quel Benedetto esame e magari ora avevo una vita dentro di me…

invece e’ stato il giorno più brutto xche in un attimo la mia vita è crollata di botto… “Carolina hai un tumore”… ero a pezzi, arrabbiata con me stessa e mi dicevo perché ho fatto passare 4 anni cavolo? Un po’ anche x paura del COVID mi rifiutavo ad andare negli ospedali… non ho fatto prevenzione e magari tutto questo nn capitava…”, ha scritto l’ex volto tv nel suo post dove ha invitato le sue fan a fare prevenzione e a sottoporsi ai dovuti controlli.

Carolina Marconi: la chemioterapia

Dopo l’intervento di rimozione della massa tumorale Carolina Marconi si è dovuta sottoporre alla chemioterapia e sui social ha raccontato giorno per giorno la sua battaglia ai fan, che non hanno mancato di inviarle i loro messaggi di sostegno e di solidarietà.

A causa delle sedute di chemioterapia Carolina Marconi ha perso i capelli e alla fine ha deciso di radersi da sola mandando un messaggio di positività ai fan: “Ho sempre portato i capelli lunghi ma stavolta sono costretta a tagliarli e non mi importa: ricresceranno. Ed io risolverò questa situazione”, ha annunciato via social.

Carolina Marconi: la vita privata

I familiari della showgirl non hanno mai smesso di starle accanto durante questo momento particolarmente difficile e ovviamente il suo compagno, Alessandro Tulli, non ha mai smesso di sostenere l’ex gieffina con cui un giorno sogna di poter avere finalmente una famiglia tutta sua.