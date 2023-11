Carta cultura giovani e Carta del merito: a chi spettano e come richiederle

Il Bonus Cultura, per chi l'ha ottenuto, è spendibile fino al 30 aprile 2024 per libri, teatro, abbonamenti ecc..

Dal 2024, ci sarà un addio definitivo a 18App ma il governo Meloni introdurrà Carta Cultura Giovani e Carta del Merito per promuovere cultura tra giovani.

Bonus Cultura: requisiti e scadenze

Il Bonus Cultura, se richiesto, può essere utilizzato fino al 30 aprile 2024 per l’acquisto di biglietti per spettacoli, libri, abbonamenti a giornali e riviste digitali, musica registrata, prodotti audiovisivi, ingressi a luoghi culturali, parchi e corsi di musica, teatro e lingua straniera, la scadenza: 30/04/2024.

La Carta Cultura Giovani sarà simile al bonus 18App ma con un tetto di reddito di 35.000 euro di Isee per accedervi, per i residenti in Italia con permesso di soggiorno valido. Si ottiene l’anno successivo al 18º compleanno e offre benefici culturali.

Carta del Merito e Carta libri: bonus e cultura

Sarà concesso un premio senza limiti di reddito per chi raggiunge 100 o 100 e lode alla maturità, anche se l’importo non è ancora definito. Questo premio può essere utilizzato entro il 19° anno di età. Inoltre, la Carta del Merito è riservata a coloro che conseguono un diploma con una votazione di 100 centesimi prima del compimento del 19° anno di età. Questa carta può essere cumulata con la Carta Cultura Giovani, permettendo a studenti idonei di ricevere entrambi i contributi.

Prevista una Carta libri da 100 euro per famiglie con Isee sotto i 15.000 euro, cumulabile con altri bonus studenti.