Lo scorso 17 agosto, in tarda serata, i i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno rinvenuto in via Dante Alighieri il cadavere di un giovane in seguito identificato come un 27enne tedesco. Sul braccio sinistro del cadavere è stata rinvenuta una ferita, probabilmente provocata dal vetro di una porta contro cui il 27enne si sarebbe scagliato. Come precisa il Mattino, il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nel giardino privato di un’abitazione. Le indagini proseguono, ma al momento sembrano escludersi coinvolgimenti di terzi nella morte dell’uomo. Dovrebbe essere a breve disposta l’autopsia sulla salma.

Casalnuovo, trovato il cadavere di un 27enne tedesco

