Casco monopattino elettrico: guida all’acquisto

Il casco monopattino è uno strumento di sicurezza essenziale, da scegliere attentamente. Scopriamo insieme qual è il modello migliore.

Il casco per monopattino è il primo strumento al quale pensare e acquistare se si vuole guidare in totale sicurezza. Il commercio, tuttavia, propone modelli e versioni di casco differenti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, sulla base di quali caratteristiche scegliere il miglior casco per monopattino elettrico.

Casco monopattino elettrico

La sicurezza è sempre importante, a maggior ragione quando si è all’area aperta, a fare sport o a condividere con i propri amici e la propria famiglia le passioni comuni. Il casco è il primo strumento al quale pensare e acquistare per guidare il proprio monopattino elettrico in sicurezza, ma esistono tipologie e modelli differenti, difficili da scegliere, soprattutto se si è alle prime armi.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i migliori modelli di casco per monopattino elettrico, ma, soprattutto, scopriamo insieme sulla base di quali caratteristiche scegliere il modello migliore di casco per la sicurezza propria e delle persone a cui vogliamo bene.

Casco monopattino elettrico: modelli

Il commercio propone versioni differenti di casco, così, se da un lato, alcuni modelli proteggono la testa nella sua interezza, altri modelli, dall’altro lato, proteggono solo la testa, ma non i lati del viso e del collo. A questo proposito, l’unico consiglio che vi possiamo dare è quello di pensare, prima di tutto, alla propria sicurezza e non è, infatti, un caso che, a partire dal paragrafo che segue, vi presentiamo il casco per monopattino elettrico prodotto da Kappa, azienda italiana leader nel settore dell’abbigliamento e le attrezzature tecniche sportive, famosa in tutto il mondo.

Giunti a questo punto, sarete sicuramente pronti ad acquistare il vostro primo casco per monopattino o un nuovo casco per il vostro monopattino. Poiché scegliere uno strumento così importante non è semplice come si potrebbe immaginare, abbiamo pensato di presentarvi in dettaglio le caratteristiche del casco per monopattino Kappa, un’eccellenza nel settore.



Casco monopattino: miglior modello

Tra la vasta gamma di modelli di casco per monopattino che il mercato propone, quello di nuova generazione, disponibile in due versioni, tradizionale e tecnologica, prodotto dalla Kappa, azienda italiana storica, leader nel settore dell’abbigliamento e le attrezzature tecniche sportive, famosa a livello mondiale, è il migliore in assoluto, per il design e la qualità del materiale impiegato per la sua realizzazione e per molto altro ancora, come avremo modo di verificare proseguendo la lettura dei paragrafi che seguono.

Il casco per monopattino Kappa è il risultato di lunghi anni di studi, condotti da un team esperto e competente, che ha saputo realizzare un casco efficiente ed efficace, comodo e confortevole, pratico e versatile, in maniera tale da poter essere indossato dalla persona in tutta comodità, grazie soprattutto allo speciale sistema di regolazione.

Come anticipato dalla lettura dei paragrafi precedenti, il casco per monopattino Kappa si presenta in commercio in due versioni distinte, quella tradizionale e quella tecnologica. Entrambe si compongo di:

un guscio esterno , resistente agli urti e ai graffi, ma leggero allo stesso tempo, traspirante ed impermeabile grazie a dei particolari fori di areazione in ABS e EPS;

, resistente agli urti e ai graffi, ma leggero allo stesso tempo, traspirante ed impermeabile grazie a dei particolari fori di areazione in ABS e EPS; un guscio interno, morbido e imbottito, con lacci regolabili tramite rotellina, così da adattarsi alla circonferenza della testa, aderendo comodamente, senza tuttavia stringere e soffocare.

Per chi volesse ordinarlo o per saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

In aggiunta, il casco per monopattino Kappa, in versione tecnologica, si compone di luci LED, che dispongono di quattro modalità di illuminazione:

luci fisse

luce anteriore fissa e luce posteriore lampeggiante

luce posteriore fissa e luce anteriore lampeggiante

luce anteriore spenta e luce posteriore lampeggiante

Il casco per monopattino Kappa, in versione lampeggiante, è dotato di batterie ricaricabili attraverso un comune cavo USB, in dotazione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Il casco per monopattino Kappa è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Il casco per monopattino elettrico Kappa è attualmente in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 79,90 € anziché 109,90 per la versione tradizionale, e a 99,90 € anziché 139,90 per la versione tecnologica. Inoltre, con un piccolo contributo aggiuntivo di 12,90 €, sarà possibile acquistare la borraccia firmata Kappa. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

