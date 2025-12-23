Tra pezzi di valore, racconti intimi e suggestioni natalizie, Cash or Trash accende le luci delle feste e approda in prima serata su Nove: tutti i dettagli.

Con il Natale alle porte, il fascino degli oggetti si accende di nuovi significati: tra ricordi, emozioni e curiosità, anche le aste televisive si tingono di magia. In questo clima festivo torna su Nove Cash or Trash – Il Natale dei tesori, uno speciale che unisce la passione per l’antiquariato al calore delle feste, trasformando ogni pezzo in una storia da raccontare.

Cash or Trash – Il Natale dei tesori: mercanti, vip e nuove sorprese per una stagione ricca di novità

Accanto al conduttore, tornano i volti storici del programma: l’esperto Alessandro Rosa, incaricato di svelare origini e stime degli oggetti, e il gruppo di mercanti, ognuno con il proprio carattere e la propria strategia, pronti a contendersi i pezzi più interessanti.

Dopo gli speciali, il format riprenderà la sua programmazione quotidiana e si espanderà con nuovi prime time tematici, confermando una formula capace di rinnovarsi senza perdere identità. Tra competizione, curiosità e passione per il collezionismo, “Cash or Trash” continua così a imporsi come uno degli appuntamenti più amati del palinsesto di Nove.

Cash or Trash – Il Natale dei tesori: gli ospiti inaspettati per la puntata speciale in prima serata

Con l’arrivo delle feste, anche “Cash or Trash – Chi offre di più?” si immerge nell’atmosfera natalizia proponendo due prime serate speciali intitolate Il Natale dei tesori. Gli appuntamenti, in onda il 23 e il 29 dicembre sul Nove, trasformano la celebre casa d’aste televisiva in un ambiente caldo e decorato, dove luci e addobbi fanno da sfondo a oggetti carichi di memoria e significato. In questo contesto, il valore affettivo dei pezzi esposti si intreccia con quello economico, rendendo le aste ancora più coinvolgenti.

A guidare il racconto è Paolo Conticini, che con il suo stile elegante e misurato accompagna venditori e mercanti tra valutazioni, rilanci e momenti di suspense, mantenendo un tono leggero e familiare perfettamente in linea con lo spirito delle festività.

Le puntate natalizie si arricchiscono inoltre della presenza di ospiti famosi come Massimo Boldi, Valeria Marini, Raul Cremona e Syria, che portano in asta oggetti personali diventando narratori di storie intime e inaspettate.