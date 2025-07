Caso Equalize, respinto il ricorso: Pazzali non ottiene i domiciliari

Il caso Equalize vede un ricorso decisivo, ma senza esito favorevole per Pazzali, mentre la vicenda continua a suscitare attenzione e sviluppi nel panorama giudiziario.

Il Tribunale del Riesame di Milano ha messo la parola fine almeno così sembrerebbe, su una delle battaglie più accese di questa inchiesta. Dopo mesi di attesa e tensioni, la decisione è arrivata e anche netta. Cosa è accaduto? Il ricorso avanzato dai pm per ottenere gli arresti domiciliari per Enrico Pazzali è stato respinto.

Pazzali, ex titolare dell’agenzia investigativa Equalize e ex presidente della Fondazione Fiera Milano, resta quindi in carcere, nonostante la forte pressione della Procura.

Il contesto per il caso Equalize? Un’indagine che ha scosso non solo il mondo degli affari. Ma non solo. Anche quello della politica e della privacy. Il motivo? Si parla di cyber-spie, dossieraggi illegali, accessi abusivi a banche dati riservate. Una storia da film, ma purtroppo reale. E Pazzali è al centro di tutto.

Caso Equalize, ricorso respinto: la decisione e il quadro indiziario

Nel complesso intreccio del caso Equalize, il ricorso presentato non ha modificato le sorti di Enrico Pazzali, confermando così un capitolo cruciale di questa vicenda giudiziaria.

Il 19 marzo, davanti al Tribunale del Riesame, si è svolta l’udienza che ha deciso il destino di 15 indagati, tra cui Pazzali. Quattro mesi di attesa, e il verdetto non ha portato grandi novità. Solo Lorenzo Sbraccia, immobiliarista romano già ai domiciliari per un altro filone legato alla stessa inchiesta, ha ottenuto la conferma degli arresti domiciliari. Per tutti gli altri, inclusi Pazzali, niente misure restrittive più leggere.

I giudici non hanno però ignorato il lavoro della Procura: il “grave quadro indiziario” – così l’hanno definito – c’è tutto. I segnali di coinvolgimento e responsabilità ci sono. Ma non bastano. Almeno per ora a giustificare un alleggerimento delle misure cautelari.

Caso Equalize, il ricorso respinto mentre cresce l’attenzione politica su Pazzali

Il caso Equalize ha presto attratto anche la politica. Il senatore Matteo Renzi ha deciso di entrare formalmente nel procedimento. Ha consegnato il mandato ai suoi legali per costituirsi parte civile. Una mossa che allarga il campo, portando alla luce le implicazioni forse più ampie della vicenda…

Con il coinvolgimento di un politico di primo piano, la pressione cresce e i riflettori si accendono sulla vicenda. Non è solo una questione tecnica: qui si parla di trasparenza, sicurezza, e di quel confine sottile che è l’etica pubblica.

Nel frattempo, Pazzali resta in carcere, senza alcun passo indietro nonostante il ricorso. Il percorso giudiziario è ancora lungo, pieno di dubbi e domande. Resta da capire se questo no al ricorso sia solo un momento passeggero o l’inizio di qualcosa di più importante…