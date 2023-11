Nella mattinata di oggi, Filippo Turetta farà il suo ritorno in Italia: il killer di Giulia Cecchettin andrà in carcere a Verona

È atteso per questa mattina l’atterraggio in Italia del volo di Filippo Turetta: il killer di Giulia Cecchettin sarà accompagnato a Venezia da un aereo militare, poi il ragazzo verrà trasferito al carcere di Verona.

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta oggi in Italia: il volo

È durata una settimana la fuga internazionale di Filippo Turetta, il ragazzo che ha brutalmente ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, occultando il suo cadavere. Il giovane era scappato a bordo della sua Punto nera fra Austria e Germania, prima di essere fermato nei pressi di Lipsia e incarcerato ad Halle. Dopo altri sette giorni, l‘estradizione è realtà: Filippo Turetta farà i suo ritorno in Italia su un aereo militare che dovrebbe atterrare a Venezia alle ore 12:30.

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta oggi in Italia: la premeditzione

Nel frattempo, proseguono le indagini sulla morte di Giulia Cecchettin ed emergono nuovi importanti dettagli che potrebbero definire in maniera ancor più pesante la pena per Turetta. Nelle ultime ore, infatti, si è fatta strada con maggiore forza l’aggravante della premeditazione: il ragazzo avrebbe acquistato in anticipo lo scotch trovato nella zona dove avvenne l’ultima aggressione ai danni di Giulia. L’aggravante della premeditazione, unita a quella della crudeltà potrebbe risultare decisiva in vista di un possibile ergastolo a Turetta.