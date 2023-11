Dall’ultima notte al carcere di Halle in Germania al trasferimento a Verona, tutti i dettagli sul ritorno in Italia di Filippo Turetta.

Ultima note nel carcere di Halle, in Germania, per Filippo Turetta: nella mattinata di sabato 25 novembre, il 22enne che ha brutalmente assassinato la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, verrà ripotato in Italia e rinchiuso nel carcere Montorio di Verona.

Filippo Turetta, l’ultima notte in Germania

Filippo Turetta sta trascorrendo la sua ultima notte al carcere di Halle, nella Sassonia-Anhalt, in Germania. Il penitenziario è noto come “Roter Ochse” ossia il “blu rosso”. Il suo nome deriva dal colore dei mattoni a vista e dagli animali che trainavano i carri che trasportavano imputati e condannati nel XIX secolo.

Nella mattinata di sabato 25 novembre, il 22enne verrà prelevato dalla struttura penitenziaria tedesca e portato in Italia con un volo militare che decollerà dall’aeroporto di Francoforte e atterrerà a Venezia. Dopo l’atterraggio nel capoluogo veneto, l’assassino di Giulia Cecchettin sarà scortato presso il carcere Montorio di Verona.

Stando alle informazioni sinora diffuse, Turetta trascorrerà la sua ultima notte ad Halle in isolamento, con misure di prevenzione del suicidio sulle quali il Ministero della Giustizia regionale di Magdeburgo non ha voluto rivelare. Le misure di prevenzione sono state adottate dopo che il ragazzo ha ammesso di aver avuto pensieri suicidi, condivisi sia con l’ex fidanzata che con gli agenti della polizia tedesca.

Il trasferimento a carcere di Verona

Turetta lascerà la struttura penitenziaria tedesca da un portone blindato scorrevole che è già stato immortalato da svariate telecamere. Intorno alle 10:35, il ragazzo verrà consegnato alle autorità italiane giunte a Francoforte con un aereo dell’Aeronautica militare partito da Roma. Il ritorno dell’aereo in Italia è previsto per le 12:30.

Dopo l’atterraggio, il 22enne verrà condotto negli uffici della Polizia di frontiera presso i quali gli verrà notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. A questo punto, verrà trasferito nel carcere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. In considerazione della presunta tendenza al suicidio espressa dal giovane, Turetta verrà indirizzavo verso un carcere dotato di un reparto per protetti come, appunto, il carcere Montorio di Verona.