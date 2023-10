Gli investigatori stanno ascoltando gli amici di Leonardo Apache La Russa, indagato con Tommaso Gilardoni per violenza sessuale.

Caso La Russa: ascoltati gli amici di Leonardo Apache

Sono in corso una serie di nuove audizioni da parte degli investigatori e degli inquirenti di giovani testimoni per il caso di Leonardo Apache La Russa, indagato per violenza sessuale insieme all’amico dj Tommaso Gilardoni, dopo la denuncia di una ex compagna di liceo. Il nuovo giro di testimonianze è iniziato qualche giorno fa e andrà avanti nei prossimi giorni. Devono essere sentiti amici e conoscenti del figlio del presidente del Senato per chiarire dettagli emersi dalle indagini effettuate sulle chat e sui messaggi dei telefoni.

Il punto dell’indagine è la verifica del consenso

Il prossimo passaggio riguarda l’individuazione di uno o più Dna dalle tracce biologiche ma non fornirà risposte definitive sull’accusa in quanto La Russa Jr ha sempre parlato di rapporti consenzienti. La vittima 22enne, invece, ha riferito di essersi svegliata a casa sua senza ricordare nulla di quanto accaduto e che è stato proprio Leonardo Apache a dirle che lui e l’amico avevano avuto rapporti con lei. Uno dei punto chiave dell’indagine è proprio la verifica del consenso o meno e del fatto se la giovane fosse in stato di incoscienza.