Caso Pedretti, Lorenzo Biagiarelli non va in tv e sparisce dai social: si tratta di un'autosospensione.

Dopo la morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi finita al centro della bufera mediatica per una recensione falsa, Lorenzo Biagiarelli è sparito dalla tv e dai social. Il compagno di Selvaggia Lucarelli ha deciso di chiudersi nel silenzio.

Lorenzo Biagiarelli, da giorni ormai, è sparito dalla tv e dai social. La scelta del compagno di Selvaggia Lucarelli è da ricollegare alla morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi che si è suicidata dopo essere finita al centro di una bufera mediatica per una recensione falsa. Biagiarelli è stato proprio tra i primi a sollevare la faccenda della recensione fake.

Le parole di Antonella Clerici sull’assenza di Biagiarelli

Lunedì 15 gennaio 2024, Antonella Clerici ha aperto la diretta del suo programma E’ sempre mezzogiorno annunciando l’assenza di Biagiarelli. Lorenzo, da tempo volto fisso del format, ha scelto di non andare in tv per un po’ proprio a causa del caso Pedretti. La conduttrice ha dichiarato:

“Oggi non è con noi Lorenzo che, come sapete, è stato coinvolto nel fatto di cronaca e ha deciso di stare a casa e sarà con noi nei prossimi giorni”.

Al momento, il compagno della Lucarelli non è ancora tornato in tv ed è sceso nel silenzio anche sui social.

Caso Pedretti: Biagiarelli non se la sente di andare in tv

Stando a quanto riferito da Fanpage.it, Lorenzo Biagiarelli “non se la sente di andare in onda“. Non si tratta di una decisione della Rai, ma di un’autosospensione. Si legge: “Rai ed È sempre mezzogiorno restano in attesa di nuove comunicazioni da parte di Biagiarelli che deciderà liberamente quando tornare al suo posto in trasmissione“.