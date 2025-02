Oggi la ministra Santanchè sarà in Aula per il dibattito sulla mozione di sfiducia, con un'ora e mezza di interventi da parte delle opposizioni.

Oggi alle 14, salvo imprevisti, la ministra prenderà posto ai banchi del governo della Camera per ascoltare un’ora e mezza di critiche dalle opposizioni sulla mozione di sfiducia. Santanchè non dovrebbe rispondere e potrebbe rimanere in silenzio anche durante la votazione. I tempi del dibattito generale sono però ridotti della metà, poiché il centrodestra ha deciso di non intervenire.

Caso Santanchè, la ministra in Aula per la mozione di sfiducia

“Sto lavorando tranquillamente, rispondo a tutto. Lavoro e porto avanti le attività del ministero“, ha commentato Daniela Santanchè dalla Bit che si svolge alla Fiera di Milano.

Oggi la ministra del Turismo prenderà parte alla discussione sulla mozione, presentata per la terza volta dal Movimento 5 Stelle. Si tratta della terza richiesta di dimissioni, in seguito all’accusa di falso in bilancio legata alla gestione dei conti del gruppo Visibilia. Secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, il gruppo del Pd alla Camera avrebbe deciso di sottoscrivere la mozione.

Caso Santanchè, la ministra in Aula per la mozione di sfiducia: la maggioranza non interviene

I tempi del dibattito sono dimezzati rispetto al normale, poiché il centrodestra ha scelto all’unisono di non intervenire. La motivazione ufficiale richiama quanto accaduto nel 2024, quando la maggioranza bocciò la mozione di sfiducia contro Santanchè, limitandosi a interventi solo nelle dichiarazioni di voto.

Tuttavia, è evidente che il silenzio dei gruppi di centrodestra, in particolare di FdI, abbia un significato diverso. I rapporti tra la ministra e Fratelli d’Italia sono ai minimi storici, e c’è chi sospetta che anche Forza Italia e la Lega, pur difendendola pubblicamente, evitino di far intervenire FdI per non esporre una spaccatura nel centrodestra.