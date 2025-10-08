Continua a far parlare il caso Sgarbi, con la figlia del noto critico d’arte che è arrivata a diffidare Alberto Matano il quale, durante la puntata di ieri de “La vita in diretta“, ha replicato così.

Caso Sgarbi: arriva la diffida per Alberto Matano

Nel corso della puntata di ieri de “La vita in diretta”, il conduttore Alberto Matano ha annunciato di aver ricevuto una diffida da parte della figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, la quale, nei giorni scorsi, aveva rilasciati alcune dichiarazioni sul presunto e imminente matrimonio del padre con una donna che, pare, non incontri il suo favore: “mio padre ha molti bene, a me non interessa a chi vanno, ma non voglio che qualcuno si approfitti della situazione che c’è.” Matano, nel corso del programma, ha letto alcune dichiarazioni rilasciate da Evelina Sgarbi a La Stampa: “lei ha La Stampa ha detto: mio padre è un’altra persona, è trasfigurato, non mi risponde più al telefono e non mi piace la donna che sta per sposare, negarlo sarebbe scorretto.” Matano, poi ha replicato così alla diffida ricevuta.

Caso Sgarbi, diffida per Alberto Matano: la dura replica a “La vita in diretta”

Alberto Matano, nel corso della puntata di ieri de “La vita in diretta“, ha annunciato di aver ricevuto una diffida da parte di Evelina Sgarbi, dichiarando però che più volte hanno cercati di contattarla per farla partecipare al programma ma “noi abbiamo ricevuto una diffida, abbiamo contattato il legale della signorina Evelina Sgarbi e abbiamo contattato il suo ufficio stampa dicendoci pronti ad accogliere le sue dichiarazioni o tramite intervista o tramite un servizio chiuso, o avendola qui. Ma pare che sia molto impegnata, quindi non capiamo il senso di una diffida se tanto non c’è la disponibilità oggettiva a essere qui con noi.” Matano ha anche ribadito che, all’interno del programma, hanno solo riportato quando letto su La Stampa. In studio però, Anna Pettinelli, ha posto una domanda a Matano, ovvero se “avete offerto dei soldi a Evelina per essere qui? Perché a me pare che lei sia molto interessata.” La dura replica di Matano: “andiamoci piano altrimenti partono delle denunce e non mi sembra il caso. Diciamo che le tue sono suggestioni e ipotesi. Noi abbiamo aperto un invito senza dare corso a nessun tipo di trattativa.”