Una baby gang avrebbe terrorizzato tra febbraio e maggio 2023 il personale e i clienti della discoteca Ecs Dogana nel porto di Catania agendo con metodo mafioso.

Le indagini

Le indagini, condotte dai carabinieri di Catania con il supporto dei reparti specializzati, hanno portato all’emissione di due ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei sei giovani e del minorenne accusati dei reati.

Sembra che la baby gang creasse finte risse allo scopo di seminare il caos, minacciasse barman e buttafuori per ottenere entrate e consumazioni gratuite, arrivando anche a intimidire i clienti.

I sette sono ora indagati con le accuse di estorsione, lesioni personali commesse con utilizzo di armi e violenza privata. Il tutto con l’aggravante del metodo mafioso.

Il boss 15enne

Sembra che a capo della baby gang ci fosse un 15enne, parente di un boss del gruppo Nizza, ora in carcere sotto il regime del 41bis, appartenente alla famiglia Santapaola-Ercolano di Cosa nostra.

Per il ragazzo è stata disposta la custodia in istituto penitenziario. Del resto della banda composta da maggiorenni, in 5 sono stati soggetti a misura cautelare in carcere e uno agli arresti domiciliari.