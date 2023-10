Ha un malore in strada e viene investita da un'auto: 76enne grave in ospedale

Un incidente tanto drammatico quanto singolare è avvenuto fra le strade di Santi Cosma e Damiano, un piccolo paesello nella provincia di Latina, e ha visto coinvolta una donna di 76 anni. La signora si è sentita male mentre passeggiava per strada, quando ad un tratto è caduta a terra ed è stata investita da un’automobile che passava di lì in quel momento.

Colpita da un malore in strada viene investita: l’incidente

I dettagli dell’incidente avvenuto nel piccolo paese del Lazio sono molto particolari. La donna si trovava in un negozio per fare degli acquisti quando ad un tratto si è sentita male e, varcata la soglia per uscire in strada, ha accusato un vero e proprio malore. In pochi secondi, la 76enne è caduta a terra, finendo stesa sulla carreggiata, ma sfortunatamente in quell’esatto momento stava transitando di lì un’automobile. Il conducente non ha portuto fare nulla per evitare la signora e l’ha investita.

Colpita da un malore in strada viene investita: le conseguenze

L’uomo alla guida dell’auto si è fermato per prestare aiuto alla signora e ha chiamato lui stesso i soccorsi. I medici del 118 sono arrivati sul posto e hanno fornito le prime cure alla 76enne per poi trasferirla in ambulanza all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina dove è ancora ricoverata in gravi condizioni.