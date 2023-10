Incidente a Milano ciclista grave

Un grave incidente stradale a Milano ha coinvolto una giovane ciclista di 25 anni che versa in gravi condizioni dopo una collisione violenta con una moto.

Grave incidente in via Solari a Milano

Un altro grave incidente stradale a Milano. Questa volta è rimasta coinvolta una giovane ciclista di 25 anni. Pochi minuti prima delle 15:00, in via Solari, un incrocio cruciale della città, una terribile collisione tra una bicicletta e una moto ha avuto esiti tragici per la giovane donna. I soccorsi sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente, fornendo un immediato intervento medico alla ciclista. Secondo le prime informazioni riportate, la giovane ha perso conoscenza a seguito dell’impatto ed è stata intubata dagli operatori del servizio di emergenza medica Areu prima di essere trasportata in condizioni gravissime in ospedale. La gravità delle ferite subite ha richiesto un immediato trattamento medico specializzato.

Ferito anche il conducente della moto

Anche il conducente della moto coinvolto nello scontro, un trentaquattrenne, ha riportato ferite nell’incidente. Fortunatamente, le sue condizioni sono state classificate come codice giallo, il che indica ferite meno gravi rispetto a quelle della ciclista. Questo incidente tragico ha richiamato l’attenzione su quanto sia fondamentale rispettare le leggi del traffico e prestare massima attenzione durante la guida su strade frequentate come Via Solari.

Polizia locale intervenuta per i rilievi

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti immediatamente per condurre rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso, la moto procedeva lungo via Solari in direzione di piazza Napoli, quando ha attraversato un semaforo rosso all’incrocio con via Stendhal. È a questo punto che è avvenuto lo scontro con la ciclista, che stava percorrendo via Stendhal in direzione di via Foppa. La violazione del semaforo rosso rappresenta un aspetto fondamentale dell’inchiesta in corso, che cerca di chiarire le responsabilità dell’incidente.