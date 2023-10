Due incidenti a Milano: bambini e pedoni coinvolti

Milano è stata teatro di due tragici incidenti stradali questa mattina, che hanno coinvolto due bambini in monopattino e due pedoni. Gli incidenti, avvenuti in diverse zone della città, sollevano preoccupazioni in merito alla sicurezza stradale.

Due giovani su monopattino investiti

Nel primo caso, due giovani ragazzi di 11 e 12 anni sono stati investiti da un’auto Opel Corsa in piazzale Axum, nei pressi di San Siro. L’incidente è avvenuto poco prima delle otto del mattino all’angolo tra piazzale Axum e via Capecelatro, nelle vicinanze della scuola media Negri. Secondo le prime informazioni, i due giovani si trovavano su un monopattino elettrico al momento dell’incidente. Le autorità locali e i soccorritori del 118 sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente. Fortunatamente, entrambi i ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo e non sono in condizioni gravi.

Una moto travolge due pedoni

Il secondo incidente è avvenuto in viale Tibaldi. Due pedoni sono stati investiti da una motocicletta. L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 9 del mattino, nelle vicinanze del Municipio 5. I due pedoni stavano attraversando la corsia preferenziale centrale del viale quando sono stati colpiti dalla moto, che è poi caduta a terra. Una donna di 49 anni e un uomo di 35 sono stati trasportati in ospedale. Si presume che uno dei due pedoni coinvolti nell’incidente sia anche il conducente della stessa motocicletta, mentre il secondo pedone non ha voluto procedere con il trasporto in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità locali. La circolazione dei filobus 90 e 91 è stata temporaneamente sospesa per agevolare le operazioni di soccorso.