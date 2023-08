Tredicenne in coma a Lecce dopo una caduta dal monopattino: la ragazzina è in gravi condizioni ma pare risponda alle terapie.

A Lecce, una tredicenne è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi in coma dopo essere caduta dal monopattino elettrico. Insieme alla giovanissima paziente, sul mezzo, c’era anche una bimba di 8 anni rimasta illesa. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Tredicenne in coma a Lecce dopo una caduta dal monopattino

Vacanza in Salento finisce in tragedia per una famiglia di Bari. La figlia di 13 anni ha avuto un incidente con il monopattino dando inizio a un incubo. Alla luce delle informazioni sinora diffuse, la ragazzina ha perso il controllo del mezzo elettrico e, nella caduta, ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

Soccorsa dai sanitari, la 13enne è stata portata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è stata ricoverata in rianimazione in condizioni gravissime, con una contusione e una emorragia cerebrale. Giunta presso il nosocomio leccese, la piccola è stata intubata e messa in coma farmacologico. Pare che la paziente stia rispondendo alle terapie.

Nel sinistro, che ha avuto luogo nella serata di martedì 8 agosto a Torre Saracena, marina di Melendugno, non sarebbero coinvolti altri veicoli anche se le forze dell’ordine stanno indagando al fine di verificare l’esatta dinamica dei fatti. Intanto, è stato confermato che sul monopattino, insieme alla ragazzina in coma, ci fosse anche una bambina di 8 anni, fortunatamente rimasta illesa.

Dinamica e ricostruzione dei fatti

Al momento, non si esclude che l’incidente possa essere stato provocato proprio dalla bimba che potrebbe aver preso il controllo del monopattino elettrico magari per gioco e soltanto per pochi attimi culminati poi nella tragedia. Ciò che è certo è che la guida dei monopattini è vietata per legge ai minori di 14 anni: di conseguenza, nessuna delle due giovanissime protagoniste della vicenda avrebbe potuto usare il mezzo.

Nella zona in cui la 13enne stava trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia, è presente un servizio di noleggio monopattini ma le autorità hanno riferito che, in considerazione dei primi accertamenti svolti, il mezzo le era stato regalato dai familiari che hanno assistito alla violenta caduta e hanno contattato il 118.

Intanto, a seguito della diffusione della notizia, sui social è nuovamente scoppiata la polemica sulla pericolosità dei monopattini che, specialmente nel caso in cui vengano guidati da ragazzini, possono causare drammatici incidenti.