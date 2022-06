Catania, terribile schianto tra un’auto e una moto: due morti e due feriti

Un terribile scontro tra un 'automobile e una moto di grossa cilindrata ha causato due morti e due feriti a Catania: la Polizia indaga sulle cause

Il terribile incidente è avvenuto nella notte fra il 18 e il 19 giugno tra un’automobile e una moto. I due passeggeri dell’auto sono rimasti feriti, mentre ben più gravi le conseguenze per le due persone a bordo del motociclo: entrambe hanno, purtroppo, perso la vita.

Catania, scontro tra auto e moto: la dinamica dell’incidente

Erano quasi le due del mattino, precisamente l’1 e 50, quando un’auto Opel e una moto Ducati da strada di grossa cilindrata si sono scontrate in via Etna, a Catania. Al momento non è ancora stata definita l’esatta dinamica del sinistro, con la Polizia Stradale che sta compiendo tutti i rilievi del caso. Non è chiaro se il conducente della moto abbia improvvisamente perso il controllo del suo mezzo prima di schiantarsi contro l’auto.

L’arrivo dei soccorsi e i due decessi

L’uomo alla guida della Ducati (V.A) di 31 anni d’età è morto sul colpo, mentre la persona che era seduta dietro di lui (S.L) 21enne, se n’è andato pochi minuti dopo lo schianto. Inutile in questo senso il pronto intervento dei sanitari del 118, che hanno invece provveduto a medicare le ferite dei due passeggeri dell’automobile (G.K e D.F).

I veicoli sono stati entrambi sequestrati dalla Polizia.