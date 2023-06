Sono 42 i bambini intossicati da un batterio presente nella carne servita in una mensa scolastica di Girifalco (Catanzaro). Il batterio in questione si chiama “Enterococcus Faecalis” presente in maniera così enorme da interessare almeno 90 ragazzi. I risultati sono stati resi noti dalle analisi di laboratorio effettuate dall’IZSM su un campione di carne prelevata dall’ASP-SIAN di Catanzaro. Gli accertamenti sono stati svolti dopo l’attivazione da parte della Compagnia locale dei Carabinieri e dei NAS di Catanzaro in seguito alle molte segnalazioni da parte di alcuni genitori che si erano accorti del malessere fisico dei figli, i cui sintomi erano compatibili proprio con l’intossicazione alimentare.

42 bambini intossicati: i possibili motivi della presenza del batterio

Come informa FanPage, la presenza del batterio si spiegherebbe a causa dello scarso igiene, così come alla cattiva procedura di preparazione, conservazione e successiva somministrazione del pasto. I controlli erano cominciati a inizio 2023 da parte dello stesso servizio Asp.

Chi colpisce l’Enterococcus Faecalis?

Da quello che emerso, l’Enterococcus Faecalis colpirebbe soprattutto individui dalle basse difese immunitarie e ciò spiegherebbe come mai l’intossicazione abbia interessato solamente i bambini e non il personale scolastico che ha consumato le medesime portate. Vista la situazione è stato emesso un provvedimento immediato prevedente una sanzione e un’ordinanza da parte dell’autorità sanitaria competente.