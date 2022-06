Caterina Balivo, dai tradimenti alla crisi col marito: la confessione

Caterina Balivo ha fatto alcune confessioni inaspettate sulla crisi vissuta con suo marito Guido Maria Brera.

Caterina Balivo ha fatto alcune intime confessioni sulla sua vita privata e, per la prima volta, ha svelato di aver vissuto una crisi con suo marito, Guido Maria Brera. La showgirl avrebbe lasciato la loro casa di Milano.

Caterina Balivo: la crisi col marito

Caterina Balivo ha confessato di aver vissuto una crisi con suo marito, lo scrittore e imprenitore Guido Maria Brera, durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus. La conduttrice aveva svelato che avessero affrontato la pandemia in “case separate”, ma stavolta è entrata maggiormente nel dettaglio e ha precisato che le loro differenze di vedute l’avrebbero spinta a prendere i suoi bambini e a lasciare Milano.

“Noi abbiamo vissuto la pandemia in modo diverso, lui — fragile di salute — isolato per paura di ammalarsi, io più bramosa di normalità.

Nel secondo lockdown, stavamo nella casa al mare, le scuole hanno riaperto e io ero felice che i figli tornassero a socializzare, ma Guido temeva che portassero il Covid a casa. Al che, ho preso i bimbi e sono tornata a Roma, da sola con loro”, ha svelato la conduttrice che oggi, fortunatamente, sarebbe riuscita a ritrovare un equilibrio insieme al marito, padre dei suoi due figli, Cora e Guido Alberto.

Caterina Balivo: i tradimenti

Per la priam votla la conduttrice – che presto sarà in onda con un nuovo show su TV8 – ha anche svelato che avrebbe subito dei tradimenti e che a sua volta avrebbe tradito. “Tradimento? Sia ricevuto che commesso. Ma mi dava una meta dirmi: con il padre dei miei figli sarà diverso. Eppure, figli non ne volevo. Poi, vedendo Guido fare il papà, ho scoperto che i weekend con i suoi bambini non mi pesavano”, ha ammesso.