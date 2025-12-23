Causa Collettiva di Utenti WhatsApp e Telegram contro Roskomnadzor: Tutto Quello che Devi Sapere

Un gruppo di utenti di WhatsApp e Telegram in Russia ha intrapreso azioni legali contro Roskomnadzor a causa delle restrizioni imposte sulle chiamate.

Nell’era della comunicazione digitale, le app di messaggistica come WhatsApp e Telegram hanno profondamente modificato il modo in cui si interagisce. Recenti sviluppi in Russia, tuttavia, hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla libertà di comunicazione, portando un gruppo di 42 utenti a presentare una causa collettiva contro l’agenzia di regolamentazione statale, Roskomnadzor.

Contesto della causa legale

La causa, depositata presso il Tribunale distrettuale di Tagansky a Mosca, è una reazione diretta alle restrizioni imposte alle chiamate vocali e video su queste piattaforme. I querelanti sostengono che tali limitazioni violino diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione russa, tra cui la libertà di informazione e il diritto alla segretezza delle comunicazioni.

Motivazioni dei querelanti

I querelanti sostengono che le misure adottate da Roskomnadzor siano ingiustificate. Citano dati forniti dalla Banca centrale russa, secondo cui le chiamate telefoniche tradizionali e i messaggi di testo risultano i canali più utilizzati per attività fraudolente, piuttosto che le app di messaggistica. Questa evidenza mette in discussione l’efficacia delle restrizioni e suggerisce che esistano metodi alternativi per combattere le frodi, senza compromettere i diritti dei cittadini.

Le reazioni delle piattaforme

In risposta a queste restrizioni, WhatsApp ha criticato apertamente Roskomnadzor, denunciando come tali azioni privino oltre 100 milioni di russi della loro comunicazione privata. L’azienda ha dichiarato il proprio impegno a difendere i diritti dei propri utenti, affermando che il passaggio a piattaforme meno sicure, imposte dal governo, potrebbe portare a una diminuzione della sicurezza per i cittadini russi.

Il contesto delle restrizioni

Le restrizioni sulle chiamate vocali e video sono state introdotte da Roskomnadzor nel mese di agosto, motivate da una presunta necessità di prevenire attività illecite, come il terrorismo e le frodi. Tuttavia, l’agenzia non ha fornito prove concrete a sostegno di tali affermazioni, lasciando i cittadini confusi e preoccupati per la loro libertà di comunicazione.

Sviluppi futuri della causa legale

La causa legale rappresenta una battaglia per il diritto alla comunicazione e un simbolo della crescente tensione tra le autorità russe e i cittadini che richiedono maggiore libertà e trasparenza. Attualmente, Roskomnadzor e il Ministero dello Sviluppo Digitale non hanno rilasciato commenti ufficiali sulla questione, lasciando il futuro di WhatsApp e Telegram in Russia in una condizione di incertezza.

In un contesto in cui la libertà di espressione è sempre più sotto attacco, la determinazione di questi cittadini di lottare per i propri diritti potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama della comunicazione in Russia e a livello internazionale.