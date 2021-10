Cava de’ Tirreni, giovane mamma morta di Covid a 37 anni: non si era ancora vaccinata

Una mamma di 37 anni residente a Cava de’ Tirreni è morta dopo aver contratto il Covid: inutile ogni tentativo di soccorso.

Dramma a Cava de’ Tirreni, dove una mamma di 37 anni è morta dopo essere risultata positiva al Covid. Trasferita in ospedale con febbre alta e problemi respiratori, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Mamma di 37 anni morta di Covid

Originaria di Scafati ma residente nella frazione Passiano della valle metelliana, dove si era trasferita dal Lazio, la donna aveva iniziato ad accusare i primi sintomi influenzali. Secondo quanto appreso il primo tampone effettuato (non è noto se rapido o molecolare) avrebbe dato esito negativo, ma dopo che la situazione è precipitata ne ha effettuato un altro in ospedale che ha confermato la sua positività all’infezione.

Mamma di 37 anni morta di Covid: inutile la corsa in ospedale

Ad allertare i soccorsi dopo il sopraggiungere di problemi respiratori sono state la figlia e la sorella con cui vive. Quando i sanitari sono giunti a casa della donna hanno trovato una situazione grave tanto da indurre il medico ad un primo massaggio cardiaco. Inutile la corsa in ospedale, dove la 37enne è morta poco dopo l’arrivo a causa di un nuovo arresto cardiaco.

Sul corpo della donna, che aveva liberamente scelto di non vaccinarsi contro il Covid, non è stato disposto alcun esame suppletivo.

L’esito del tampone non ha infatti lasciato dubbi anche se non si conosce al momento la storia clinica della donna né se avesse patologie pregresse che possano aver aggravato il sopraggiungere dell’infezione.