C'è Posta per te, la sorpresa di Monica per Marco e Marta: "La famiglia è dove c'è l'amore"

Monica ha chiamato C’è posta per te per fare una sorpresa al marito Marco e alla figlia Marta. Ad aiutarla l’ospite Marco Mengoni.

La storia di Monica, Marco e Marta a C’è posta per te

Monica ha contattato la redazione di C’è posta per te per fare una sorpresa al marito Marco e alla figlia Marta. Marco è stato il suo primo fidanzato, quando aveva 14 anni. La loro storia si è conclusa qualche anno dopo e quando Monica era single ha incontrato un altro uomo di cui si è innamorata ed è rimasta incinta, ma lui non ha accettato la paternità, così lei ha deciso di crescere la figlia da sola. Marco, però, non l’aveva mai dimenticata e le ha chiesto di tornare insieme, offrendosi di crescere quella bambina non sua. Monica ha sempre rifiutato perché non voleva caricarlo di una responsabilità così grande, ma lui per anni le è stato accanto in amicizia, per aiutarla. Dopo anni i due sono tornati insieme e nove anni fa è nata la seconda figlia, che ha completato la famiglia.

“Da tanto tempo vorrei dirvi grazie. Grazie a te Marta perché nonostante non sono riuscita a farti avere un’infanzia come tutti gli altri bambini, sei una donna meravigliosa e sono tanto orgogliosa di te. A te Marco voglio dirti grazie perché mi stai sempre accanto e stai accanto a Marta come un vero padre” sono state le parole della donna, per ringraziare il marito e la figlia.

Marco Mengoni: La famiglia è dove c’è l’amore”

La sorpresa di Monica è stata ancora più speciale grazie alla presenza di Marco Mengoni, cantante molto amato dalla figlia Marta. “La vostra vita è la rivelazione che l’unico collante della famiglia è l’amore. Non c’è altro. Ne parlo spesso nelle mie canzoni. Ho sentito fortissimo questo trasporto, mi ero preparato tanti discorsi da dirvi e ovviamente non ne farò nemmeno uno. Sono molto felice di essere qui questa sera perché siete proprio degli esempi per tutti, ho l’aspirazione di far parte di un nucleo così forte” sono state le sue parole. Il cantante ha regalato uno smartphone a Marco, un bracciale a Marta e i biglietti per il suo concerto, che è già sold out, ma anche un plettro molto speciale, comprato da Mengoni in un viaggio nel sud degli Stati Uniti, che il cantante ha portato con sé sul palco per tutte le serate del Festival di Sanremo. Ha poi cantato il brano “Due Vite”, con cui ha trionfato al festival.