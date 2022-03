Cecilia Rodriguez si è scagliata con un duro sfogo contro i fan dei social.

Mentre Ignaizo Moser è partito per gli Stati Uniti per motivi di lavoro, Cecilia Rodriguez si è scagliata contro i fan dei social.

Cecilia Rodriguez: lo sfogo

A quanto pare i fan dei social hanno mandato su tutte le furie Cecilia Rodriguez tempestandola di domande sul fidanzato Ignazio Moser, partito per gli States nei giorni scorsi per motivi di lavoro.

“Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i m**oni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perchè siete veramente matti, non state bene col cervello. Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi però io penso, spero che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so, mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio Instagram. Altrimenti avrei fatto un Instagram con il mio fidanzato”, ha scritto la modella, e ancora:

“Io ho il mio lavoro, la mia vita, che poi la mia vita dipende tanto da lui, questo è amore.

Non è che il mio Instagram deve essere soltanto lui. Quindi o lo capite una volta per tutte o io mi tolgo da Instagram e mi dedico ad altro. Perché non so che cosa volete da me. Il mio fidanzato non è uno strumento di lavoro, è il mio amore, l’uomo della mia vita, la persona che più amo in questo mondo. Per questo io devo farlo vedere per tutto il tempo devo parlare del mio fidanzato?”.

L’amore per Ignazio

La storia d’amore tra Cecilia e Ignazio è sbocciata nel 2017 nella casa del GF Vip e per amore del ciclista lei lasciò l’allora fidanzato Francesco Monte. Oggi la coppia è più unita e felice che mai e i due non hanno fatto segreto di desiderare presto un figlio loro.