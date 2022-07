I leader del centrodestra si sono riuniti nella sala Salvadori alla Camera per discutere il futuro della coalizione in vista delle prossime elezioni.

È in corso alla Camera, nella sala Salvadori del gruppo della Lega, il vertice del centrodestra. In occasione dell’incontro, fissato alle ore 17:00, i big dei tre partiti dovrebbero trovare un accordo su questioni come la premiership in caso di vittoria alle elezioni del 25 settembre e rinsaldare L’Unità della coalizione.