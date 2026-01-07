Si ribalta uno scuolabus a Cervaro: paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 gennaio, in provincia di Frosinone, dove un mezzo adibito al trasporto degli alunni delle scuole elementari è rimasto coinvolto in un incidente stradale, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Paura a Cervaro, si ribalta uno scuolabus con diversi bimbi a bordo: indagini in corso

Attimi di forte apprensione a Cervaro, in provincia di Frosinone, dove uno scuolabus che trasportava sette alunni delle scuole elementari si è ribaltato su un lato mentre percorreva una strada in discesa, in località Pastenelle.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Frosinone Today, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo affrontando una curva, probabilmente a causa di un malfunzionamento dell’impianto ai freni. Il veicolo si è ribaltato al termine della discesa, generando panico e urla tra i piccoli passeggeri, diretti verso casa dopo la giornata scolastica.

Paura a Cervaro, si ribalta uno scuolabus con diversi bimbi a bordo: gli aggiornamenti

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti carabinieri, vigili del fuoco, operatori dell’Ares 118 e la polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad assistere i coinvolti. Stando a quanto riportato da Sky Tg24, i bambini sono stati fatti uscire dal mezzo rompendo il vetro posteriore e, nonostante lo spavento, sono stati affidati ai genitori in buone condizioni di salute.

Solo uno di loro sarebbe stato trasferito in via precauzionale al Pronto Soccorso per un trauma alla testa, mentre l’autista è stato soccorso per lo stato di choc.

Le forze dell’ordine stanno ora approfondendo gli accertamenti tecnici sullo scuolabus e sul tratto di strada per stabilire con precisione le responsabilità e le cause dello schianto.