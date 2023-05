Cessione Sampdoria, parla Ferrero: "Offro la mia disponibilità"

Massimo Ferrero, intervistato da Il Secolo XIX, ha avuto modo di intervenire sulla situazione che riguarda la cessione della Sampdoria, lo storico club del calcio italiano, ormai certo della retrocessione in Serie B, e a rischio fallimento.

Ferrero su cessione Sampdoria: “Aperto a trovare accordo in fretta. Qualcuno vuole la Samp ed escludermi? Fa un grave errore“

“Sto offrendo tutta la mia disponibilità a trovare un accordo il più in fretta possibile per definire e risolvere il futuro della Sampdoria. Gli interessati però si facessero vivi presto“. Interviene a gamba tesa Massimo Ferrero, su una questione che tiene in sospeso uno dei club più prestigiosi del calcio tricolore.

Ferrero dice che dei presunti interessati al titolo non vi è traccia: “Non lo hanno fatto finora con me e per quanto ho sentito nemmeno con il trustee Vidal. Io non vedo l’ora di trovare una soluzione ‘possibile’.

A chi parla di una futura Sampdoria senza le quote di Ferrero, dice senza mezzi termini: “Se c’è qualcuno che pensa o dice di potersi prendere a breve la Sampdoria escludendo completamente me e il trustee Vidal contro l’interesse dei creditori dei concordati romani, in primis l’erario, commette un grave errore. Oltreché un atto per alcuni profili illecito”.