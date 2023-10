La Manovra non è ancora al Parlamento; il governo offre 400 milioni per approvazione rapida entro il 14 dicembre.

La manovra del governo: non convince la Cgil

Il governo non convince né le opposizioni né l’assemblea generale della Cgil con una manovra critica per diverse ragioni, “La Manovra del governo è sbagliata e inadeguata” afferma Landini mentre comunica ai segretari generali di Uil e Cisl, Bombardieri e Sbarra, la sua intenzione di organizzare un incontro a breve per discutere e pianificare le modalità e il percorso delle future mobilitazioni. Nel frattempo, la Uil, pur avendo già espresso un giudizio negativo sulla situazione, è pronta a collaborare nell’avviare un piano di mobilitazione unitaria, con la possibilità di scioperi regionali in vista.

Cgil: “Pronti allo sciopero generale”

Il governo non raccoglie consenso tra le opposizioni né nell’assemblea generale della Cgil. La manovra è criticata da Maurizio Landini, segretario, come sbagliata e priva di tutela per salari, pensioni, salario minimo, evasione, tassazione sui profitti e la rendita. “Per quanto ci riguarda siamo pronti ad arrivare anche allo sciopero generale”, dice Landini come riporta tg24.sky.it, la Cisl, al contrario, adotta una posizione cauta e pianifica di consultare i propri organismi quando il testo definitivo della Manovra sarà disponibile nei prossimi giorni.