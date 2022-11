Champions League, Juve-PSG 1-1: segnano Bonucci e Mbappé

Allo stadio Allianz si sta giocando la partita valida per il gironi di Champions League Juventus-Paris Saint Germain. I bianconeri cercano un posto in Europa League.

All’Allianz Stadium, la Juventus in cerca di un posto in Europa League, sta affrontando in casa il Paris Saint Germain. Le due squadre sono andate agli spogliatoi con il punteggio di 1-1. Hanno segnato per la Juventus, Bonucci (39′) e per il PSG Mbappé al 13 esimo.

Champions League, Juventus PSG: le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore: Allegri

Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore: Allegri Paris Saint Germain (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat; Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Soler; Messi, Mbappé. Allenatore: Galtier

Il primo tempo

La Juventus parte all’inizio forte. Ciò non durerà molto perché la squadra bianconera verrà immediatamente superata ad appena 13 minuti con una rete di Mbappè che riesce a segnare la rete dello 0-1, grazie un passaggio maestrale di Messi.

Da lì le due squadre si “daranno del filo da torcere” fino a quando Bonucci non riuscirà ad accorciare le distanze.

L’ingresso trionfale di Federico Chiesa

Il lungo periodo di attesa è finalmente terminato. A 10 mesi di distanza dall’infortunio l’attaccante Federico Chiesa è tornato in campo. I tifosi bianconeri dello stadium lo hanno accolto con un boato e tanti applausi non appena il megafono ha pronunciato il suo nome.

“Bentornato Fede”, è quanto è stato scritto sulla pagina ufficiale della squadra bianconera.

La presenza del calciatore classe 1997 era stata già anticipata dall’allenatore Massimiliano Allegri che in conferenza stampa aveva spiegato: “Kean ha avuto un risentimento su una vecchia cicatrice. Chiesa si è allenato bene ieri, la mia preoccupazione è vederlo bloccato a livello mentale ma ha fatto un buon test, perché non portarlo e magari farlo giocare un po’. Farlo giocare? Da qualche parte deve cominciare, questa potrebbe essere la serata giusta, magari nel secondo tempo”.