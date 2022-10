Champions League, Milan-Chelsea 0-2: i rossoneri pagano l’espulsione di Tomori

Non è finita bene allo stadio San Siro. Il Milan ha perso contro il Chelsea per 0-2. Si complica il percorso nei gironi.

Serata complicata per il Milan. La squadra rossonera, proprio come a Stanford Bridge ha subito una sconfitta dal Chelsea. Si tratta di una sconfitta che pesa ai fini della classifica. Il risultato finale è di 0-2. Hanno segnato Jorginho su rigore (21esimo) e Aubameyang al 34′.

Champions League, le formazioni di Milan Chelsea

Di seguito le due formazioni scese in campo nel primo minuto della partita:

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovacic, Jorginho, Chilwell; Sterling, Mount; Aubamayang. Allenatore: Potter.

MILAN (4-3-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

L’arbitraggio di Siebert fa discutere

Il Milan in questo match di ritorno contro il Chelsea avrebbe dovuto cercare il riscatto e invece l’espulsione di Tomori che ha reso in 10 la squadra a nemmeno venti minuti dall’inizio della partita.

Si tratta nei fatti di un episodio destinato a far discutere. Mount si stava dirigendo verso l’area di rigore quando Tomori lo ha trattenuto ed è caduto: è stato in quel momento che è arrivata la decisione severa del direttore di gara. Per Siebert il cartellino è rosso diretto e non perdona. I rossoneri cercano di accorciare le distanze, ma nulla da fare Al 44esimo ha segnato Aumabeyang. Nella ripresa le cose non cambiano.

Il Milan tenta la rimonta, ma il Chelsea riesce a gestire il pallone. Si chiude qui, ma non il discorso Champions che è ancora aperto.