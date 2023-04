Chi è Alvin: età, moglie, figli

Anche quest’anno è stato confermato l’inviato dell’Isola del Famosi Alberto Bonato, in arte Alvin. Il conduttore è sposato con Kali Wilkes con la quale ha due figli.

Chi è Alvin

Alvin è nato il 18 ottobre del 1977 a Rho, in provincia di Milano. Da ragazzo mostra una grande passione per il mondo della musica sognando di lavorare in radio come speaker.

Il suo sogno è diventato realtà nel 2001 quando è diventato conduttore radiofonico nell’emittente Radio Italia Network. Dopo due anni, nel 2003 approda a Radio 105 dove è alla guida del programma Music and Cars insieme a Dj Giuseppe.

La storia d’amore con Kali Wilkes

Il vero amore di Alvin è sua moglie Kali Wilkes, nata nel ’75 a Leeds, in Inghilterra. I due si sono conosciuti a Lignano Sabbiadoro dove lei era in vacanza mentre lui era lì per lavoro.

Il loro è stato un colpo di fulmine. Dal loro primo incontro non si sono più lasciati e si sono sposati l’8 settembre del 2007.

La coppia ha avuto due figli, Tommee, nato nel 2007 e Ariel, nata nel 2013. Kali ha preferito dedicarsi ai figli e alla famiglia.

Il profilo Instagram di Alvin

L’inviato dell’Isola ha un folto seguito sui social, in particolare su Instagram, dove pubblica scatti del suo lavoro. Nelle sue foto mostra i retroscena più particolari dei programmi televisivi a cui prende parte. Sul social Alvin pubblica anche scene di vita familiare, la sua quotidianità e i suoi viaggi.