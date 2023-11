Chi è l’ultima donna che Matthew Perry ha visto pochi giorni prima di morire? L’attore, noto per aver interpretato Chandler in Friends, è stato trovato morto lo scorso sabato nella jacuzzi della sua casa di Los Angeles.

Chi è l’ultima donna che Matthew Perry ha visto prima di morire?

Si chiama Athenna Crosby, modella e giornalista di intrattenimento di 25 anni, l’ultima donna con la quale l’ex star di Friends è stata avvistato in pubblico prima di morire. La coppia, quando è stata vista insieme, stava pranzando.

A pochi giorni dalla traumatica e improvvisa morte dell’attore, Crosby ha deciso di farsi avanti e ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’indimenticabile Chandler. “Sono così devastata dalla sua morte”, ha affermato la 25enne. “Ho pensato che fosse di cattivo gusto parlarne pubblicamente poiché l’attenzione non dovrebbe essere su di me ma, piuttosto, su di lui”, ha aggiunto.

“Matthew era una persona estremamente riservata e l’ho sempre rispettato”, ha continuato la modella, precisando di essere legata all’attore soltanto da un’amicizia. “Alcuni potrebbero ipotizzare che questo appuntamento fosse romantico ma non è così”, ha messo in chiaro quando è stata contattata dai giornalisti di TMZ.

Il racconto della modella

Crosby, che ha raccontato di aver conosciuto Perry soltanto pochi mesi prima della sua morte tramite un amico in comune, ha anche parlato dell’umore dell’attore. “Mi parlava con entusiasmo delle cose che gli stavano succedendo nella vita. Era così felice e vibrante”, ha dichiarato la modella. “Non vedeva l’ora di andare al campo da pickleball sabato”.

Stando alle parole della 25enne, lo stato d’animo esibito dall’ex star di Friends durante il loro pranzo non si concilierebbe con l’ipotesi del suicidio che in tanti hanno avanzato.

In attesa di chiarire in via definitiva cause e modalità del decesso di Perry, i primi test effettuati durante l’autopsia hanno svelato che nell’organismo del 54enne non sono state individuate tracce di fentanyl né di metanfetamine.