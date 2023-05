Chi è Marciniak, arbitro della finale di Champions Inter-Manchester City

Nonostante un campionato sicuramente altalenante, la stagione dell’Inter potrebbe culminare in una maniera incredibile, con la vittoria della Champions League. Ad attenderla in finale però sarà lo scoglio chiamato Manchester City, in un match arbitrato dal polacco Szymon Marciniak: scopriamo chi è.

Focus su Szymon Marciniak, fischietto della finale di Champions League tra Inter e Manchester City

Marciniak è considerato da più parti come uno degli arbitri migliori al mondo. Nato a Plock il 7 gennario del 1981, è noto per il suo pugno duro e per la sua autorità. Una reputazione che gli ha permesso di arbitrare la finale dei Mondiali tra Francia e Argentina.

Non fischia molti falli in campo europeo, e la sua media di cartellini gialli estratti per partita in questa edizione della Champions League s’assesta sui 4-5 a partita. Marciniak ha già incontrato il Manchester City sul suo cammino in Champions, in occasione del ritorno della semifinale contro il Real Madrid.

Sempre in Champions l’arbitro polacco conta oltre 40 presenze: in questa edizione ha diretto sette match, due dei quali hanno coinvolto proprio l’Inter: il 3-3 in casa del Barcellona e lo 0-0 con il Porto che ha permesso ai nerazzurri di superare gli ottavi di finale. Col fischietto di Marciniak l’Inter, tra Champions ed Europa League, ha vinto due volte, pareggiato tre e perso in due occasioni.

Sarà un appuntamento con la storia anche per l’arbitro polacco, quello del 10 giugno: Marciniak è soltanto il secondo arbitro nella storia ad aver diretto nella stessa stagione la finale dei Mondiali e quella di Champions League. Prima di lui soltanto Howard Webb nel 2010, anno in cui l’Inter conquistò la coppa contro il Bayern Monaco. Che possa essere di buon auspicio?