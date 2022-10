Pablo Marì Villar: chi è il calciatore ferito al torace durante l’accoltellamento al centro commerciale Milanofiori di Assago ricoverato in codice rosso?

Pablo Marì, il calciatore del Monza, è stato accoltellato al torace al centro commerciale di Assago, nel Comasco. Il difensore è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Chi è Pablo Marì, il calciatore del Monza accoltellato al torace al centro commerciale di Assago

Pablo Marì Villar, nato a Valencia il 31 agosto 1993, è un calciatore spagnolo che attualmente gioca nel ruolo di difensore titolare per il Monza, dopo essere stato preso in prestito dall’Arsenal. L’atleta, infatti, si è trasferito a Milano all’inizio di questa stagione per cominciare a giocare con il club neopromosso in serie A.

Nella serata di giovedì 27 ottobre, è stato rivelato che il 29enne è tra i feriti ricoverati in codice rosso a seguito dell’accoltellamento avvenuto intorno alle 18:30 presso il centro commerciale Milanofiori di Assago.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che il calciatore spagnolo sia stato raggiunto in ospedale dall’amministratore delegato del club Adriano Galliani e dal tecnico Raffaele Palladino. Nonostante la ferita al torace e il trasferimento in codice rosso, è stato comunicato che Marì sarebbe cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Carriera e vita privata

Piede mancino e un’altezza di 193 centimetri, Pablo Marì ha esordito in Liga a 18 anni con il Maiorca.

Nel 2016, all’età di 23 anni, è passato al Manchester City senza, però, mai scendere in campo. A questo punto, per il calciatore, ha avuto inizio una lunga storia di prestiti che lo hanno portato in Spagna, in Olanda e in Brasile. Nel 2020, poi, l’Arsenal ha deciso di acquistare il suo cartellino ma, già nel 2021, il giocatore è stato ceduto all’Udinese. Con la squadra friulana, ha partecipato a 15 incontri e segnato due gol.

Alla fine della stagione, l’Udinese non ha riscattato Marì. L’AC di Monza, però, ha mostrato interesse nei suoi confronti. L’ad Adriano Galliani e il tecnico Raffaele Palladino, infatti, hanno deciso di portare di nuovo il calciatore in Italia. lo scorso 9 ottobre, con il Monza, il 29enne ha segnato un gol contro lo Spezia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Pablo Marì è sposato con Veronica Chacon e ha un figlio di cinque anni, Pablo Junior.