Sandra Bergman è l’ultima compagna di Roberto Cavalli, morto il 12 aprile 2024. La donna è anche la madre del sesto figlio dello stilista italiano famoso in ogni angolo del globo.

Sandra Bergman: chi è l’ultima compagna di Roberto Cavalli

Classe 1985, Sandra Bergman è nata il 17 febbraio in Svezia. Notata da un’agenzia francese, ha iniziato a fare la modella a soli 14 anni. Due anni dopo, ha firmato il primo contratto in patria ed è diventata famosa in tutto il mondo. Ha conquistato diverse fasce, come: Miss World Bikini Model, Miss Eu, Miss Siren (in Serbia) e Miss Hawaiian. Non solo, nel 2006 è stata eletta la donna più bella di Svezia, diventando nel 2008 Playmate del mese di Playboy.

Sandra Bergman: l’incontro con Roberto Cavalli

Da sempre molto riservata e discreta, Sandra Bergman ha incontrato Roberto Cavalli quando aveva 22 anni e lui ne aveva 67. La grande differenza d’età – ben 44 anni – non ha permesso loro di vivere una grande storia d’amore, culminata con la nascita del piccolo Giorgio. Il bambino è venuto al mondo quando lo stilista aveva 82 anni. “È la mia giovane fanciulla. Siamo molto uniti nel bene e nel male e il nostro amore ha sempre vinto su ogni cosa. Mi ha fatto superare ogni malattia, ogni ostacolo. Mi è stata vicina in ospedale, non mi ha mai abbandonato anche dormendo per terra. È amore, è amore“, ha raccontato Cavalli nel corso di un’intervista per i suoi 80 anni.

Sandra Bergman senza Roberto Cavalli: che ne sarà di lei?

Sandra Bergman e Roberto Cavalli si sono incontrati quando lui ha messo fine al matrimonio con un’altra modella, l’austriaca Eva Düringer. Un amore vissuto sempre al riparo dai riflettori, che ha fatto discutere giusto un paio di volte: quando lei è diventata mamma del sesto figlio dello stilista e quando lei gli ha regalato l’isola di Stora Rullingen in Svezia (valore di circa 2,5 milioni di euro). Che ne sarà di Sandra adesso che Cavalli non c’è più? Molto probabilmente si stringerà attorno agli altri cinque figli dello stilista: Tommaso e Cristina, nati dal matrimonio con Silvanella Giannoni, e Robert, Rachele e Daniele, venuti alla luce nel corso delle nozze con la Düringer.