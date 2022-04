Non solo una persona che nei giorni della fuga ha acquisito informazioni cruciali, chi è Viktor Medvedchuk, l’amico di Putin arrestato dai servizi ucraini

Per capire chi sia Viktor Medvedchuk, l’amico di Vladimir Putin arrestato dai servizi ucraini dello Sbu, basterà capire che il deputato e leader dell’opposizione filorussa aveva un ruolo strategico nelle mire dello “zar”. Medvedchuk era scappato pochi giorni dopo l’invasione dagli arresti domiciliari in cui si trovava per alto tradimento.

Tradimento di cosa? Il deputato era leader dell’opposizione filorussa “Piattaforma di opposizione per la vita” ed era in tacca di mira dell’intelligence di Kiev da settimane, non solo per la sua funzione, ma anche per quello che sa in base al ruolo che Mosca fin dagli esordi gli aveva assegnato.

Viktor Medvedchuk, l’amico di Putin

Quale ruolo? Ebbene si, l’uomo che in mimetica se ne sta seduto e ammanettato con i capelli irti e lo sguardo perso nel vuoto non è solo un oligarca filorusso e di origini russe, ma è qquello che avrebbe dovuto sedere sulla poltrona presidenziale di Volodymyr Zelensky una volta che lo stesso, nei piani, fosse stato esautorato ed ammazzato dopo un veloce blitz che si era rivelato impraticabile.

Insomma, Medvedchuk era il presidente-fantoccio designato da Putin a succedere a Zelensky ed a traghettare l’Ucraina verso il suo “ritorno a casa”.

Medvedchuk in cambio di prigionieri ucraini

Dal Cremlino Dmitry Peskov ha liquidato la notizia con un “no comment” ma è chiaro che da quelle parti si strizza: Medvedchuk sa cose alte e i servizi hanno tanta scopolamina per farlo parlare. Parlare e poi restituirlo al mittente in cambio di prigionieri ucraini, come ha proposto Zelesnky su Telegram, ovviamente non prima di aver ascoltato cosa Medvedchuk abbia da dire.

A quel punto diventerebbe solo utile per lo scambio.