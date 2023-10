Chi l'ha visto, "È pericoloso": lanciato l'allarme sul compagno di Alessandra Ollari. Lui replica

Su Ermete, il compagno di Alessandra Ollari, si stanno dipanando delle ombre. in diretta sono sarrivati delle segnalazioni.

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 4 ottobre, è stato affrontato nuovamente il caso di Alessandra Ollari, la donna di 53 anni scomparsa mentre stava andando a fare la spesa. Su Ermete, il compagno della donna, sono emersi diversi punti d’ombra. In diretta sono arrivate delle segnalazioni: “Ho avuto la sfortuna di conoscerlo..”, è quanto è stato affermato in una mail.