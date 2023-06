Chi sarà l'allenatore del Napoli nella prossima stagione?

Le strade del Napoli e di Luciano Spalletti si separeranno al termine di questa stagione. Un’ipotesi ventilata da più parti già nelle scorse settimane, ma che adesso è realtà. Si aspettava solo la conferma ufficiale, dopo l’ultimo periodo di convivenza che non lasciava presagire un accordo positivo tra la società e l’allenatore capace di riportare lo Scudetto a Napoli dopo 33 anni.

A quanto pare le due parti non sono riuscite a trovare una soluzione che accontentasse tutti. Forse a Luciano Spalletti non è andato giù il comportamento di Aurelio De Laurentiis, presidente della società campana, che non ha saputo dimostrato quella riconoscenza, prima a parole e poi con i fatti, che il tecnico toscano si aspettava e desiderava per decidere di continuare l’avventura in Azzurro.

Luciano Spalletti e il rapporto con Aurelio De Laurentiis

Le due stagioni di Luciano Spalletti al Napoli sono state intense, tanto dal punto di vista del gioco e dei risultati che del rapporto con ADL: addirittura in bilico lo scorso anno dopo la partita con l’Empoli, la squadra ha saputo reagire mettendo le basi per l’anno successivo, con un campionato di Serie A dominato dall’inizio alla fine, e un cammino in Champions League che si è interrotto solo ai quarti di finale.

Dopo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, è ormai ufficiale: non ci sarà Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli al via della prossima stagione. Eppure, la proposta di prolungamento del contratto c’è stata, ma a fronte di una scelta unilaterale da parte della società e comunicata all’allenatore senza che prima ci fosse stato un incontro o una trattativa. Proprio questa è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, facendo maturare definitivamente in Spalletti la decisione di salutare tutti e prendersi un anno sabbatico.

La pista che porta a Luis Enrique

Come è normale che sia, già da tempo si rincorrono le voci sui profili più idonei per raccogliere l’eredità di Spalletti a Napoli. Il nome che al momento sembra il più gettonato è quello di Luis Enrique e nonostante le preferenze del tecnico spagnolo siano tutte per la Premier League, non è da sottovalutare la capacità di Aurelio De Laurentiis di saper toccare le corde giuste. Luis Enrique cerca innanzitutto garanzie sulla qualità del progetto e quindi della rosa: per convincerlo di vogliono investimenti, oltre alla conferma dei giocatori migliori come Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Le altre ipotesi: Vincenzo Italiano, Thiago Motta, Rafa Benítez

Un altro nome sulla lista è quello di Vincenzo Italiano, che sta facendo benissimo alla Fiorentina, ma che potrebbe essere affascinato dalla possibilità di sedersi sulla panchina dei campioni d’Italia. Restando sempre in Serie A, piace molto anche Thiago Motta, arrivato in sordina al Bologna con il compito difficile di raccogliere l’eredità di Sinisa Mihajlovic e che invece ha saputo dare un’identità di gioco ben definita alla squadra, valorizzando allo stesso tempo diversi elementi della rosa.

Sempre calda la pista che porta a un grande nome che ha già allenato il Napoli, ovvero Rafa Benítez. Reduce dall’ultima esperienza in panchina con l’Everton non proprio esaltante, Benitez ha lasciato un buon ricordo a Napoli e non è escluso un suo ritorno in Serie A, a distanza di otto anni dall’ultima volta.