Chiara Ferragni a “Ballando con le Stelle 2025“? Tutto sull’indiscrezione bomba che vedrebbe l’influencer e imprenditrice digitale come nuova concorrente del programma di Milly Carlucci.

Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle 2025? L’indiscrezione bomba

Il programma tv di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” è uno dei più seguiti e amati dal pubblico.

Ecco che per la prossima edizione c’è un’indiscrezione bomba, ovvero la possibile partecipazione come concorrente di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, dopo due anni davvero difficile, tra il pandoro gate e il divorzio da Fedez, è in cerca di rivalsa e una vetrina come il programma della Carlucci potrebbe proprio essere la scelta giusta. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista e direttore di Novella2000 Roberto Alessi, che è stato ospite il 2 giugno de “La Vita in Diretta“. Ma, se fosse così, con chi ballerebbe Chiara?

Ballando con le Stelle 2025: chi ballerebbe con Chiara Ferragni?

Come abbiamo visto, Roberto Alessi ha lanciato l’indiscrezione circa la partecipazione di Chiara Ferragni a “Ballando con le Stelle 2025”. Ma, se fosse così, con chi ballerebbe l’ex moglie di Fedez. Ecco cosa ha scritto Alessi: “Pasquale La Rocca farà coppia fissa al prossimo Ballando con le Stelle con l’influencer”. Sull’indiscrezione è però intervenuto l’esperto Gabriele Parpiglia, che su X fa sapere che gli avvocati della Ferragni le avrebbero proibito di apparire in tv fino alla fine del processo sul caso del pandoro gate e quindi la sua partecipazione al programma della Carlucci sarebbe una fake news. Staremo a vedere.