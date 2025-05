Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci di un flirt tra Chiara Ferragni e l’attore calabrese Cristiano Caccamo. E’ la stessa influencer a fare chiarezza.

Chiara Ferragni e l’addio a Giovanni Tronchetti Provera

La loro sembrava una relazione solida, invece tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è finita. L’influencer e l’imprenditore hanno quindi messo fine alla loro relazione, durata poco meno di un anno.

Sebbene nessuno dei due abbia mai confermato tale notizia, il Settimanale Chi aveva pubblicato foto di Provera a Portofino assieme all’ex moglie e madre dei suoi figli, a testimonianza di come la storia con Chiara fosse finita. Negli ultimi giorni sono usciti nuovi rumors, che vedono l’ex moglie di Fedez accanto all’attore calabrese Cristiano Caccamo.

Dopo Tronchetti Provera, spunta Caccamo: Chiara Ferragni rompe il silenzio

Chiara Ferragni e Cristiano Caccamo si sono conosciuti l’estate scorsa, ma ecco cosa ha scritto Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: “gli incontri tra i due avvengono perlopiù a casa di lui (a Roma). L’attore è stato avvistato con la Ferragni già dallo scorso giugno, quindi un anno fa. Perciò il rapporto tra i due non si è mai spento.” Se l’attore tace, lo stesso non ha fatto Chiara Ferragni che ha pubblicato un video su TikTok in replica al gossip dove accenna un balletto e la scritta: “io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana.” Tra i commenti una fan: “io aspetto la notizia Chiara e Jacob Elordi”, con l’influencer che ha risposto: “amo anche io”.