Chiara Ferragni e Fedez chiariscono i motivi del loro litigio: “Vero, abbiamo discusso di brutto”

"Cause familiari“: stando a quanto dichiarato dalla Ferragni, sarebbero queste le ragioni del litigio tra lei e il marito. Lui rassicura: "Abbiamo chiarito".

Sono una delle coppie più amate (e chiacchierate) in Italia e all’estero: i Ferragnez hanno reso la loro love story una serie tv, ma in vacanza non sono mancati i litigi. Chiara Ferragni e Fedez, infatti, sono stati paparazzati durante un’accesa discussione: ora i diretti interessati hanno fatto chiarezza, spiegando le cause del loro litigio.

Chiara Ferragni e Fedez, il litigio in vacanza

Sui social la più famosa fashion blogger e il celebre marito sono soliti condividere con i fan molti momenti della loro quotidianità: dai progetti lavorativi agli attimi vissuti in famiglia.

In vacanza si sono goduti un’estate all’insegna del relax, tra lusso e viste spettacolari.

Le foto su Instagram (e le storie) erano all’ordine del giorno, ma anche i paparazzi hanno fatto il loro lavoro, immortalandoli nel bel mezzo di un litigio piuttosto animato.

Chiara Ferragni e Fedez, il litigio sullo yacht: il rapper chiarisce il motivo

La foto del litigio tra i Ferragnez si è aggiudicata la copertina di Chi, il celebre settimanale di Alfonso Signorini. L’immagine è presto diventata virale e ora i due diretti interessati hanno fatto chiarezza, svelando il motivo della litigata.

Durante una live sui social, Fedez ha confermato il litigio avuto con la moglie a bordo dello yacht. “Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale”, ha spiegato Fedez.

Poi ha rassicurato i fan della coppia: “Comunque i motivi sono cavolate“.

Oltre a Fedez, Chiara Ferragni ha voluto parlare con onestà ai suoi fan, raccontando quanto successo durante la vacanza. “Diciamo che il motivo sono state cose familiari, cause familiari”, ha svelato.

Poi è intervenuto il marito, aggiungendo: “Wow, ti sei sbilanciata tantissimo. La lite quindi c’è stata, ma easy, cose risolvibili. Alla fine poi abbiamo chiarito. Io poi stavo organizzando questa sorpresa per il nostro anniversario, ma in realtà non dovevo cantare. Avevo chiamato questo pianista fantastico che fa spettacoli in giro per il mondo sulla pedana galleggiante. In realtà dovevamo stare lì io e lei ad ascoltare le sue composizioni. All’ultimo mi sono detto che sarebbe stato bello cantarle il nuovo pezzo“.